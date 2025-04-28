Fenerbahçeliler Derneği'nden Arsuz Gözcülerspor'a Malzeme Desteği

İskenderun Fenerbahçeliler Derneği, Arsuz Gözcüler spor Kulübüne malzeme desteğinde bulundu.

Gözcüler Mahallesi'ndeki futbol sahasında düzenlenen etkinlikte kulüp temsilcilerine çeşitli spor malzemeleri dağıtıldı.

İskenderun Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Düzen, yaptığı konuşmada, gençlerin sporla iç içe olmalarından dolayı çok mutlu olduklarını ve amatör futbola büyük önem verdiklerini söyledi.

Gözcüler Mahallesi Muhtarı Züher Ekenel de yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Etkinlik, dernek yetkililerinin sporcularla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle tamamlandı.