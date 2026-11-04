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Fenerbahçe tribün liderine eylem hazırlığı yapan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Daltonlar suç örgütüne yönelik soruşturmada, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na silahlı eylem hazırlığı yapan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin uygun koşullar oluşmadığı için eylemden vazgeçtiği ve 27 Ekim'de Fenerbahçe Stadı çevresinde keşif yaptığı belirlendi.

İSTANBUL'da 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlenerek gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında örgüt içerisinde 'Baron' lakabını kullanan Yusuf Can Güngör'ün talimatıyla Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı eylem hazırlığı yapıldığı tespit edildi. 'Daltonlar' suç örgütü adına eylemi gerçekleştirmek üzere Adana'dan İstanbul'a geldiği belirlenen İ.Ç., 31 Ekim'de Beyoğlu'nda yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 uzatılmış şarjör ve 1 otomatik silah ele geçirildi. Soruşturmanın devamında, şüphelinin Gaziantep'ten İstanbul'a eylem amacıyla gelen 3 kişiyle birlikte Esenyurt'taki bir hücre evinde kaldığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda C.C.G., A.D., O.B.'de yakalandı.

SİLAHLARI TEMİN EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin saldırıda kullanmayı planladıkları silahları Ç.A.'dan temin ettiklerinin belirlenmesi üzerine 1 Kasım'da operasyon düzenlendi. Ç.A.'da yakalanırken, şüphelinin evinde yapılan aramada 1 uzun namlulu piyade tüfeği ve 200 adet 9x19 milimetre fişek ele geçirildi.

CEM GÖLBAŞI'NA EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUKLARINI BELİRTTİLER

Şüphelilerin ilk ifadelerinde, Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları ancak uygun koşulların oluşmaması nedeniyle eylemden vazgeçtiğini söyledikleri öğrenildi.

STADYUM ÇEVRESİNDE KEŞİF YAPMIŞLAR

Şüphelilerin, 27 Ekim'de Fenerbahçe Stadı çevresinde keşif yaptıkları polis ekipleri tarafından tespit edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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