Fenerbahçe Stadyumu'nda Güvenlik Görevlisine Saldırı İddianamesi Düzenlendi

Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünde el hareketi yapan, kendisini engellemek isteyen güvenlik görevlisini araçla sürükleyen şüpheli hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Nisan'da Fenerbahçe-Kayseri spor futbol maçının ardından öğle saatlerinde stadyum yanına aracıyla gelen şüpheli Okan U'nun araçtan indiği, cep telefonuyla stadyuma doğru el hareketi yapıp bunu kayda aldığı belirtildi.

Şüphelinin yanına doğru gelen stadın güvenlik görevlisi Abdülkadir G'yi kaputta yaklaşık 100 metre sürüklediği ve araçtan yere atarak yaraladığı kaydedildi.

İddianamede, araçta bulunan şüpheli dışındaki 2 kişinin tespit edilip, olaydan sonra yakalandığı, şüphelinin kimlik bilgilerini paylaşmayan bu kişiler hakkında yalan tanıklıktan soruşturma başlatıldığı da ifade edildi.

Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan detaylı araştırma sonucunda şüpheli Okan U'nun yakalandığı ve hakkında konuttan ayrılmama şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulandığı aktarılan iddianamede, şüpheli hakkında "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında, hakaret olarak nitelendirilen eylemi nedeniyle 1 yıl boyunca takımının spor müsabakalarında emniyette imza atmak suretiyle seyirden men tedbirinin kararlaştırıldığı da hatırlatıldı.

Şüphelinin güvenlik görevlisine yönelik "kasten yaralama" suçundan ise 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

İddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Öte yandan olay güvenlik kameralarınca da kaydedildi.