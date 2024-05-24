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Fenerbahçe Kulüp Doktoru ve İsmail Kartal'ın oğlu serbest bırakıldı

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Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadelerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.

(İSTANBUL) Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadelerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.

Galatasaray-Fenerbahçe arasında Pazar akşamı oynanan derbi maçı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlükle kazanmasının ardından olaylar yaşanmış, Fenerbahçe'nin sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Stat Müdürü Ali Çelikkıran ve GS Başkanı Dursun Özbek'in şoförüyle, Fenerbahçeliler arasında arbede çıkmıştı. Derbideki olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, İstanbul Adliyesi'ne ifadeye çağırıldı. 3 isim de savcılıkta verdikleri ifadenin ardından adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerin adli kontrolle serbest bırakılmalarına karar verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ertuğrul Karanlık İsmail Kartal Fenerbahçe Hukuk Spor Güncel Haberler

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