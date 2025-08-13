Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Hakaret Eden Taraftar Gözaltına Alındı

Feyenoord maçı sırasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan taraftar, adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheli M.Y., bir yıllık seyirden men cezası aldı.

Feyenoord karşılaşması sırasında statta, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.Y., çıkarıldığı adli makamlar tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay Chobani Stadı'nda dün oynanan Fenerbahçe - Feyenoord müsabakası sırasında meydana geldi. Protokol tribününün önünde oturan taraftar M.Y. ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında gözaltına alınan taraftar M.Y. hakkında, Ali Koç'a hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.Y.'nin adli makamlara verdiği ifadesinde, "Maç oynandığı esnada bir anlık sinirle eylemi gerçekleştirdim ve pişmanım" dediği öğrenildi.

BİR YIL BOYUNCA İMZA ATACAK

Şüpheli M.Y. hakkında çıkarıldığı adli makamlarca 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında, 1 yıl boyunca Fenerbahçe'nin maçları sırasında karakola giderek imza atmak şeklinde 'Seyirden men tedbiri' uygulanmasına karar verildi.

