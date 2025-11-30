Haberler

Felçli Annelerine Aşkla Bakıyor: Aytekin Yüksek'in Zorlu Mücadelesi

Güncelleme:
Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan Aytekin Yüksek, 9 yıldır felçli annesi Emine Yüksek'in bakımını tek başına üstleniyor. Hem annesine bakmakla hem de geçim sıkıntısı çekmekle mücadele eden Yüksek, çalışabilecek bir iş imkanı arıyor.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde Aytekin Yüksek (29), 9 yıldır felçli annesi Emine Yüksek'in (59) bakımını tek başına üstleniyor. Yüksek, hayatını adadığı yatağa bağımlı annesinin, kişisel bakımı, çamaşır ve bulaşık dahil tüm ev işlerini yapıyor. Hem çalışıp hem annesine bakabileceği bir iş imkanı arayan Aytekin Yüksek, "İşim olmadığı için geçinme konusunda zorlanıyorum. Annem böyleyken sırtımı dönüp kendi hayatıma bakamam" dedi.

Borçka ilçesinde yaşayan Emine Yüksek, 9 yıl önce felç geçirmesinin ardından konuşma ve kol hareketlerini kaybetti. Yaşamını yatağa bağımlı geçiren Yüksek'in bakım sorumluğunu oğlu Aytekin Yüksek üstlendi. Yüksek, annesinin yemeği, kişisel bakımı ve ev işlerini yapıyor. Hayatını annesine adayarak duygusal ve ekonomik zorluklarla mücadele eden Aytekin Yüksek, annesinin beslenmesi, kişisel bakımı, çamaşır ve bulaşık dahil tüm ev işlerini özveriyle yapıyor. Vaktinin çoğunu annesinin ihtiyaçlarını karşılamaya ayıran Yüksek, sabit işi olmadığı için geçimini günlük işlerle sağlamaya çalışıyor.

'ANNEME BAKMAK BENİM BOYUNUM BORUCU'

Annesinin, kendisinin en kıymetli emaneti olduğunu söyleyen Aytekin Yüksek, "Annemin hem kızı hem oğlu hem de geliniyim. Çamaşırından bulaşığına kadar tüm ev işleri bana bakıyor. Annemi yatırıyorum, 'Rahat mısın, istirahat edebiliyor musun' diye soruyorum. Gelir, iki ayağını öper koklarım çünkü cennet kokuyor. Cennet orada. Gideceğimiz yer ora. Orayı kazanmak için her gün annemin ayağını kokluyorum. Annem 9 senedir felçli. Kolunu kullanamıyor ve konuşamıyor. Annem felçli olduğu için hiçbir yerde çalışamıyorum. Anneme bakmak benim boynumun borcudur. Ayağının altını öpmeden uyuduğum bir gece yok" ifadelerini kullandı.

'GEÇİNMEKTE ZORLANIYORUM'

Hem çalışıp hem annesine bakabileceği bir iş imkanı istediğini belirtip destek bekleyen Yüksek, "Hem çalışıp hem de anneme bakabileceğim bir iş imkanı olsa güzel olur. Bana desinler ki, 'Şöyle bir iş var, gel yap' ben o işi yaparım. Kendi paramı kendim kazanayım istiyorum. 2 kolum olmasın mama kutusunu ağzımla alır anneme içiririm. İşim olmadığı için geçinme konusunda zorlanıyorum. Annem böyleyken sırtımı dönüp kendi hayatıma bakamam. Odun yarıyorum, kömür taşıyorum ama sabit işim olmadığı için zor oluyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
