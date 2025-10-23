Haberler

FBI, NBA'deki Yasa Dışı Bahis Skandalında Mafya Bağlantılarını Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FBI Başkanı Kash Patel, NBA'deki yasa dışı bahis oyunlarının bazı mafya örgütleri tarafından organize edildiğini duyurdu. Yapılan operasyonlar kapsamında 31 kişi gözaltına alındı, suçlamalar arasında dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı kumar yer alıyor.

NEW Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Kash Patel, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki ( Nba ) yasa dışı bahis oyunlarının organize edilmesine bazı mafya örgütlerinin de dahil olduğunu söyledi.

Patel, Nba'deki yasa dışı bahis skandalıyla ilgili yürütülen soruşturmanın detaylarını canlı yayında anlattı.

Söz konusu operasyon dahilindeki gözaltıların suç kapsamının, "elektronik dolandırıcılık, kara para aklama, gasp, soygun ve yasa dışı kumar oynamaya kadar uzandığını" belirten Patel, "FBI, ülke çapında hiçbir suç failine yer bırakmayacak." dedi.

Patel, "Nba içinde yapılan dolandırıcılığı çökertmekle kalmadıklarını", aynı zamanda bu yasa dışı faaliyete karışan Bonanno, Gambino, Genovese ve Lucchese gibi mafya örgütlerine de operasyon düzenledikleri bilgilerini paylaştı.

FBI Başkanı, NBA maçlarıyla ilgili internet üzerinden organize edilen yasa dışı bahis oyunları üzerinden bazı basketbolcuların ve diğer suç örgütlerinin milyonlarca dolar haksız kazanç elde ettiklerini belirterek, dolandırılan mağdurların sayısının artmaması için konuyu "sıcak tutacaklarını" vurguladı.

ABD basınında, FBI soruşturması kapsamında yasa dışı bahis ve kumar şebekesiyle ilişkisi tespit edilen 31 kişinin gözaltına alındığı, Portland Trail Blazers Başantrenörü Chauncey Billups ve Miami Heat oyuncusu Terry Rozier'in de şüpheliler arasında olduğu bilgisine yer verildi.

Rozier, NBA'e ait içeriden özel bilgileri kullanarak yasa dışı bir spor bahis şebekesine katılmakla suçlanırken, konuyla ilgili NBA'den henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Tepki yağdı! Kız yurdunun önünde yaptıklarına bakın

Tepki yağdı! Kız yurdunun önünde yaptıklarına bakın
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı

Evladına hiç unutamayacağı bu anları bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.