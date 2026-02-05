Haberler

Fatsa'da iş yerinin bahçesindeki yangın söndürüldü

Fatsa'da iş yerinin bahçesindeki yangın söndürüldü
Güncelleme:
Ordu'nun Fatsa ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin bahçesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde inşaat malzemeleri satan iş yerinin bahçesindeki yangın hasara neden oldu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 5 katlı apartman girişindeki iş yerinin bulunduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Plastik ve yanıcı maddelerin bulunduğu bahçedeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle hasar oluştu.

Kaynak: AA / Nursel Kızıl - Güncel
