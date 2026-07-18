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Bağışlanan kıyafetlerden 23 altın ile 6 bin 500 lira çıktı

Bağışlanan kıyafetlerden 23 altın ile 6 bin 500 lira çıktı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bağışlanan kıyafetlerin içinden 6 bin 500 lira ve 23 çeyrek ile yarım altın çıktı. Muhtar tarafından yapılan araştırma sonucu para ve altınlar sahiplerine teslim edildi.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere mahalle muhtarlığına bağışlanan kıyafetlerden 6 bin 500 lira ile 23 çeyrek ve yarım altın çıktı. Para ve altınlar, yapılan araştırmanın ardından sahiplerine teslim edildi.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Yener Dikbaş, vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlanan kıyafetlerin dağıtım öncesinde tek tek kontrol edildiğini söyledi. Son kontrolde kıyafetlerin cep ve iç astarlarında unutulan toplam 6 bin 500 lira ile 23 çeyrek ve yarım altın bulunduğunu belirten Dikbaş, yapılan araştırmanın ardından para ve altınların eksiksiz şekilde sahiplerine teslim edildiğini ifade etti. Daha önce de benzer durumlarla karşılaştıklarını belirten Dikbaş, vefat eden bir kadının yakınları tarafından bağışlanan kıyafetlerin iç astarında bulunan paranın da ailesine teslim edildiğini söyledi.

BAĞIŞ YAPILMADAN KIYAFETLER KONTROL EDİLMELİ

Vatandaşlara çağrıda bulunan Dikbaş, "Bağış yapmadan önce kıyafetlerin ceplerini ve iç astarlarını mutlaka kontrol etsinler. Biz de elimizden gelen dikkati gösteriyoruz ancak yoğunluk nedeniyle gözden kaçabilecek durumlar yaşanabiliyor. Kimsenin mağdur olmaması adına herkesin daha dikkatli olmasını istiyoruz" dedi.

Dikbaş, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla bağışta bulunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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