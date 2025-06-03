Fatih'te Ruhsatsız Taksi Sürücülerine Ceza Kesildi

Fatih'te Ruhsatsız Taksi Sürücülerine Ceza Kesildi
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Fatih'te ruhsat süresi dolmuş 5 taksi sürücüsüne toplam 46 bin 235 lira idari para cezası verildi. Sürücüler, sosyal medya paylaşımları üzerinden tespit edildi ve araçları trafikten men edildi.

Fatih'te, ruhsat süresi bittiği halde yolcu taşımaya devam eden 5 taksi sürücüsüne toplam 46 bin 235 lira idari para cezası verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, 31 Mayıs'ta Kumkapı'dan Kocamustafapaşa'ya gitmek isteyen yolcuyu almayarak güzergah seçtikleri tespit edilen taksi sürücülerine ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Çalışmada, 34 TEU 19 plakalı aracın sürücüsünün Y.E.Ç, ?34 TEY 33 plakalı taksinin sürücüsünün A.O.S, ?34 THY 41 plakalı aracın sürücüsünün M.B, ?34 TCZ 64 plakalı taksinin sürücüsünün Ş.T. ve 34 TAU 12 plakalı aracın sürücüsünün U.S. olduğu tespit edildi.

Ticari araç sürücülerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, "belediye sınırları içerisinde ruhsat süresi bittiği halde yolcu taşımak" maddesinden toplam 46 bin 235 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca araçlar trafikten men edildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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