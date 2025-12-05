Haberler

Fatih'te içinde döviz bulunan çelik kasanın çalınması kamerada

Fatih'te bir iş yerinde, güvenlik kameralarının kaydettiği olayda 3 şüpheli, 500 bin lira değerindeki döviz ve çek koçanlarını içeren çelik kasayı çaldı. Kasa 2 gün sonra boş olarak bulundu.

Fatih'te bir iş yerinde, yaklaşık 500 bin liralık döviz ile çek koçanları bulunan kasanın 3 şüpheli tarafından çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kumkapı'da yüzlerini maske ve şapkayla gizleyen 3 şüpheli, 26 Kasım'da bir kargocunun önüne geldi.

Kepengini kırdıkları iş yerine giren 2 zanlı, içinde 10 bin dolar, çek koçanları ile özel eşyanın bulunduğu yaklaşık 200 kilogramlık çelik kasayı alarak, diğer şüphelinin de bulunduğu araca taşıdı.

Araçtaki 3 şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, çalınan kasa 2 gün sonra Başakşehir'de bir arazide içi boş bulundu.

İş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen görüntülerde, iş yerine giren 2 şüphelinin kasayı çalması ve olay yerinden araçla kaçması yer aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
