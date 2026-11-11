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Fatih Erbakan, İstanbul'da fon mağdurlarıyla görüşüp takibi sürdüreceğini söyledi

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Fatih Erbakan, İstanbul'da fon mağdurlarıyla görüşüp takibi sürdüreceğini söyledi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da fon mağdurlarıyla buluştu. Partinin X hesabından yapılan paylaşımda Erbakan'ın mağdur vatandaşların haklı mücadelesinde yanlarında durmaya devam edeceği belirtildi.

(İSTANBUL) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da fon mağdurlarıyla görüştü.

Yeniden Refah Partisi'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, İstanbul'da fon mağdurlarıyla bir araya geldi. Milyonlarca insanımızın emeğini ve birikimini ilgilendiren bu meselenin takipçisi olmaya, mağdur vatandaşlarımızın haklı mücadelesinde yanlarında durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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