Fatih Erbakan, İstanbul'da fon mağdurlarıyla görüşüp takibi sürdüreceğini söyledi

Fatih Erbakan, İstanbul'da fon mağdurlarıyla görüşüp takibi sürdüreceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da fon mağdurlarıyla buluştu. Partinin X hesabından yapılan paylaşımda Erbakan'ın mağdur vatandaşların haklı mücadelesinde yanlarında durmaya devam edeceği belirtildi.
(İSTANBUL) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da fon mağdurlarıyla görüştü.
Yeniden Refah Partisi'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, İstanbul'da fon mağdurlarıyla bir araya geldi. Milyonlarca insanımızın emeğini ve birikimini ilgilendiren bu meselenin takipçisi olmaya, mağdur vatandaşlarımızın haklı mücadelesinde yanlarında durmaya devam edeceğiz."
Kaynak: ANKA