Fatih Erbakan'dan, Mazot Zammına Tepki: "Çiftçimiz Traktörünü Tarlaya Nasıl Sürecek?"

(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, mazot fiyatlarına gelen son zam nedeniyle iktidara tepki göstererek, "Çiftçimiz traktörünü tarlaya nasıl sürecek, kamyoncu direksiyona nasıl geçecek hiç düşündünüz mü? Bu politikayla mı düşüreceksiniz gıda enflasyonunu" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mazot fiyatlarındaki artışa tepki gösterdi. Erbakan şu ifadeleri kullandı:

"1 litre mazot tarihte ilk defa Ankara'da 61,39 İstanbul'da 61,30 lira. 2023'te ham petrolün varili 75 dolardı, bugün 72 dolar. 2023'te 1 litre mazot 18,60 liraydı bugün 61,39 lira. Petrol piyasasında varil fiyatı 3 dolar azalmış, Türkiye'de litre fiyatı 3,5 kat artmış."

Çiftçimiz traktörünü tarlaya nasıl sürecek, kamyoncu direksiyona nasıl geçecek hiç düşündünüz mü? Bu politikayla mı düşüreceksiniz gıda enflasyonunu?"

Kaynak: ANKA