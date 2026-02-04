Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Masal Anlatmayı Bırakın ve Bir An Önce Erken Seçim Kararı Alın"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, enflasyon rakamlarını eleştirerek erken seçim çağrısı yaptı. İçinde TÜİK'in de bulunduğu enflasyon verilerinin manipüle edildiğini ileri sürdü.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Aralık enflasyonu yüzde 0,89, Ocak enflasyonu yüzde 4,84. Bu rakamların içinde TÜİK var, manipülasyon var, dezenformasyon var; yapılacak maaş zamlarını düşük tutarak halkın ekmeğiyle oynamak var. Ama siz halka dezenflasyon hikayesi anlatıyorsunuz. Aynı yanlışları tekrarlayarak farklı sonuçlar alamazsınız. Masal anlatmayı bırakın ve bir an önce erken seçim kararı alın" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 2026 ikinci toplantı sonrası yapılan basın açıklamasını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Siz hala bildiri mi yayımlıyorsunuz? Aralık enflasyonu yüzde 0,89, ocak enflasyonu yüzde 4,84. Bu rakamların içinde TÜİK var, manipülasyon var, dezenformasyon var; yapılacak maaş zamlarını düşük tutarak halkın ekmeğiyle oynamak var. Ama siz halka dezenflasyon hikayesi anlatıyorsunuz. Aynı yanlışları tekrarlayarak farklı sonuçlar alamazsınız. Masal anlatmayı bırakın ve bir an önce erken seçim kararı alın."

Kaynak: ANKA / Güncel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
3 yıl sonra çıkan görüntüler yüreklere dokundu! Doktorlar hastayı bir an bırakmadı

3 yıl sonra çıkan görüntüler yüreklere dokundu
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama