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Fatih Erbakan'dan A Milli Takım'a Başarı Mesajı

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na sosyal medyadan destek mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyerek, "Yolunuz açık, zaferiniz daim olsun" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sahaya çıkacak A Milli Futbol Takımı için sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı.

Erbakan, paylaşımında, "Yolunuz açık, zaferiniz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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