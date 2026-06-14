Fatih Erbakan'dan A Milli Takım'a Başarı Mesajı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na sosyal medyadan destek mesajı yayımladı.
(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyerek, "Yolunuz açık, zaferiniz daim olsun" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sahaya çıkacak A Milli Futbol Takımı için sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı.
Erbakan, paylaşımında, "Yolunuz açık, zaferiniz daim olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA