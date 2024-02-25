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Fatih Belediyesi'nden İstanbul Tasvirleri Sergisi

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Fatih Belediyesi, sanatçı Gülçin Anmaç ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan 'İstanbul Tasvirleri' sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide İstanbul'un tarihi eserleri, mekanları, doğası, yaşamı ve şiirleri minyatür sanatıyla buluşuyor.

Fatih Belediyesi, sanatçı Gülçin Anmaç ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "İstanbul Tasvirleri" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Belediyenin açıklamasına göre Kadırga Sanat Galerileri'nde kapılarını açan sergide, İstanbul'un zengin mimarisinin seçili tarihi eserleri, şehrin mekanları, doğası, yaşamı ve şiirleri, minyatür sanatıyla buluştu.

Sergideki eserler, klasik minyatür sanatında kullanılan geleneksel malzemeler ve tekniklerle hazırlandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih'in sanat ile taçlanması gerektiğine vurgu yaparak, "Sanatçı olmazsa, mekan olmazsa bunların da olma ihtimali yok. İlim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder demişler. Fatih'te maalesef bu tür mekanlar yoktu. İçinde bulunduğumuz Kadırga Sanat Galerileri'nin olduğu yer olan Kadırga, aslında İstanbul'un en tarihi semtlerinden bir tanesi. Üzerine bir sürü hikaye yazılmış bir semt burası. Bazı bölgeleri çöküntü alanı gibi gözükse de inşallah yakın zamanda onları hayata geçirecek birçok fonksiyon icra edeceğiz." diye konuştu.

Turan, Kadırga Sanat Galerisi'nin sadece sanata destek değil, aynı zamanda tarihi bölgeyi kalkındırma projesi olduğuna dikkati çekerek, daha fazla sanatsal çalışmalar yapacaklarının altını çizdi.

Atölyeyi 12 arkadaş birlikte kurduklarını söyleyen Gülçin Anmaç ise "Yaklaşık 10 yıldır ders verdiğim atölyemden yetişmiş öğrencilerim şimdi sanatçı arkadaşlarım oldu. Onlarla birlikte İstanbul'u anlattığımız bir sergi oldu." diye konuştu.

"İstanbul Tasvirleri" sergisi 23 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA / Güncel

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