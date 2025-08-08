Fas'tan Avustralya'ya İlk Yasal Tıbbi Hint Keneviri Sevkiyatı

Fas, "El-Beldiyye" türünden yasal tıbbi Hint kenevirinin ilk sevkiyatını Avustralya'ya gerçekleştirdiğini açıkladı.

Fas Ulusal Hint Keneviri ile İlgili Faaliyetleri Düzenleme Ajansından (ANRAC) yapılan açıklamaya göre ihracat, Avustralya'daki ilaç laboratuvarları ve ilgili otoritelerle yürütülen koordinasyon sonucu tüm yasal prosedürler, sağlık standartları ve idari düzenlemeler tamamlanarak gerçekleştirildi.

Yıllar süren yasal ve kurumsal hazırlıkların ardından atılan bu adım, Fas'ın tıbbi Hint keneviri üretiminde stratejik dönüşümünü ve küresel pazara fiili entegrasyonunun ilk aşamasını oluşturuyor. Sevkiyatın, ithalatçı laboratuvarın teknik şartnamesine tam uyum sağladığı belirtildi.

Aynı kapsamda, "CBD" (kannabidiol) maddesinin de ilk kez Çekya'ya ihraç edildiği bildirildi. Böylece Fas, tıbbi Hint keneviri ürünlerini çeşitlendirme ve ithalatında yüksek standartlar uygulayan Avrupa pazarlarına girişte yeni bir adım atmış oldu.

Fas'taki resmi kaynaklara göre 50 kilogramlık sevkiyat, haziran ayında test amacıyla gönderilen numunenin ardından bu hafta yola çıktı.

Fas'ta yasal üretim süreci

Fas Parlamentosu, 2021'de tıbbi, endüstriyel ve kozmetik amaçlı Hint keneviri üretimini yasal hale getirmiş, keyif verici kullanım ise yasak kalmıştı.

Yasa ile üretim ve ihracat, 2022'de kurulan Ulusal Hint Keneviri ile İlgili Faaliyetleri Düzenleme Ajansının gözetimine alındı. İlk etapta Şafşavan, Tavnat ve Elhuseyma illerinde lisanslı ekime izin verildi.

Üretim alanlarının genişletilmesi ise talep ve altyapı durumuna göre mümkün hale geldi. Yasal çerçeve, yasa dışı üretimin azaltılması, çiftçilerin gelirinin güvence altına alınması ve küresel tıbbi kenevir pazarına entegrasyon hedefleriyle yürürlüğe girdi.

Lisanslı üretim, kapalı seralar ve kontrollü tarım alanlarında gerçekleştirilirken, ürünler yalnızca tıbbi ve endüstriyel amaçlı olarak işlenip ihraç ediliyor.

Şafşavan iline bağlı Bab Berd bölgesinde, gerekli izinleri alan uzman bir şirket tarafından kapalı seralarda tıbbi Hint keneviri yetiştiriciliğine yönelik ilk deneme başlatıldı. İnşaatı tamamlanmak üzere olan seralarda yakın zamanda resmi üretime geçilmesi bekleniyor.

Projenin, uzun yıllar yasa dışı üretimle anılan dağlık bölgelerde yasal, çevre ve sağlık standartlarına uygun, denetimli bir üretim modeliyle istihdam yaratması ve bölge ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.