Fas'ta MEDays Uluslararası Forumu Açıldı

Güncelleme:
Fas'ta düzenlenen 17. MEDays Uluslararası Forumu, 'Kırılmalar ve kutuplaşma: Küresel denklemi yeniden şekillendirmek' temasıyla başladı. Forumda, Afrika'nın kalkınma gündemi ve uluslararası işbirliği konuları ele alınacak.

Fas'ta düzenlenen 17. MEDays Uluslararası Forumu, "Kırılmalar ve kutuplaşma: Küresel denklemi yeniden şekillendirmek" temasıyla başladı.

Fas Kralı 6. Muhammed'in himayesinde, Rabat merkezli Amadeus Enstitüsü tarafından kuzeydeki Tanca kentinde gerçekleştirilen forumun açılışı, Afrika ve Küresel Güney'den devlet temsilcileri, siyasi yetkililer, uzmanlar ve uluslararası kurumların katılımıyla yapıldı.

Açılış törenine Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai, Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Grenada Başbakanı Dickon Mitchell, Fas Dijital Dönüşüm ve İdari Reform Bakanı Emel el Fellah Segruşni ve eski Haiti Başbakanı Laurent Lamothe katıldı. Forumda, 29 Kasım'a kadar yaklaşık 50 oturumda küresel kırılmalar, uluslararası yönetişim, bölgesel istikrarsızlık, ekonomik dönüşümler ve Afrika'nın kalkınma gündemi gibi başlıklar ele alınacak.

Amadeus Enstitüsü Başkanı İbrahim Fassi Fihri, uluslararası ortamda artan siyasi ve ekonomik gerilimlerin Küresel Güney ülkeleri üzerindeki etkilerine dikkati çekti. Fassi Fihri, MEDays Forumu'nun 2008'den bu yana, özellikle Afrika ülkeleri için diyalog ve işbirliği imkanı sunan bir platform olarak sürdüğünü ifade etti.

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ise forumun, küresel kırılmalar karşısında işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sunduğunu belirtti.

Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai de Afrika'nın küresel yönetişimde daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ise forumun Güney ülkeleri arasında diyalog zemini oluşturduğunu kaydetti.

Grenada Başbakanı Dickon Mitchell de küçük devletlerin iklim değişikliği ve küresel gerilimler karşısında daha savunmasız olduğuna dikkati çekti.

MEDays Uluslararası Forumu

MEDays Uluslararası Forumu, Fas merkezli düşünce kuruluşu Amadeus Enstitüsü tarafından 2008'den bu yana her yıl Tanca'da düzenleniyor.

Afrika ile Küresel Güney'in jeopolitik, ekonomik ve toplumsal gündemine odaklanan ve her yıl farklı bir tema etrafında gerçekleştirilen forum; devlet başkanları, bakanlar, uluslararası kuruluş temsilcileri, uzmanlar ve özel sektör aktörlerini bir araya getiriyor. Fas'ın resmi himayesi altında yapılmakla birlikte, organizasyon Amadeus Enstitüsü tarafından yürütülüyor ve ülkenin bölgesel işbirliği ile diplomatik görünürlüğünü güçlendiren önemli uluslararası toplantılardan biri olarak kabul ediliyor.

Bu yılki programda stratejik yatırımlar, kamu-özel ortaklıkları, dijital dönüşüm, bölgesel entegrasyon, enerji, tarım ve altyapı konularına ilişkin oturumlar öne çıkıyor.

Ayrıca "MEDays Yatırım Zirvesi" kapsamında Afrika'da yatırımların teşvik edilmesi ve kalkınma projelerinin desteklenmesine yönelik özel toplantılar düzenleniyor.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Güncel
