Fas'ta Gençlik Hareketi'nden Reform Talepleriyle Süren Protestolar

Fas'ta GenZ212 Gençlik Hareketi'nin reform talebiyle 9 gün önce başlattığı protestolar, başkent Rabat'taki parlamento binası önünde devam etti.

Yaklaşık 3 saat süren eylem boyunca onlarca genç, sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, eğitim sisteminin düzeltilmesi, istihdamın artırılması ve yolsuzlukla daha etkin mücadele edilmesi taleplerini dile getirdi.

Gençler, Başbakan Aziz Ahnuş ve hükümetinin istifasını talep etti.

Protestocular, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sıkıntılar ile sağlık ve eğitim alanındaki gerilemeden hükümeti sorumlu tuttuklarını belirtti.

"Yolsuzluk yeter, ülkeyi rezil ettiniz", "Sağlık ve eğitim istiyoruz" ve "Bu ülke sınıflara ayrıldı; kimisi çalışıyor, kimisi bekliyor" sloganları Rabat sokaklarında yankı buldu.

Bazı göstericiler, Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi'nin geçmişteki açıklamalarına göndermede bulunarak mizahi bir dille, "Avukat olmak istiyorsan iki diploma şart, bir de Kanada'dan belge getirmen gerek; baban zengin olacak, seni parlamento koruyacak" ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

"Arapça ders kitabı" mizahı sosyal medyada ilgi gördü

Rabat sokaklarında, Başbakan Ahnuş'un fotoğrafının "Arapça ders kitabı kapağı" şeklinde tasarlandığı hiciv içerikli afişler asıldı. Bu eylem, Ahnuş'un parlamentoda yaptığı bir konuşma sırasında Arapça bir metni okurken kekelediği görüntülerin yayılmasının ardından başlatıldı. Vatandaşların ilgisini çeken afişlerde, çocuklara yönelik resmi ders kitaplarından esinlenen "Arapça Ders Kitabım" başlığı altında Ahnuş'un fotoğrafı yer aldı.

Kazablanka'da da protestolar devam ediyor

Kazablanka'nın Darb Sultan semtindeki Sarağna Meydanı'nda bir araya gelen onlarca genç, protestolarını itibarsızlaştırma girişimlerine tepki gösterdi. "Fitneye hayır, ayrılığa hayır, gösterilerimizin istismarına hayır" sloganları atan göstericiler, barışçıl çizgilerini koruduklarını vurguladı.

Organizatörlerden biri, "Söyleyeceği bir şeyi olan varsa kürsüye çıksın ve yüksek sesle ifade etsin. Hareketimizi temsil etmeyen sloganları gizlice yaymaya çalışanların burada yeri yok." ifadeleriyle provokatif girişimlere karşı uyarıda bulundu.

Ülke genelinde reform ve istifa çağrısı

Fas'ın farklı şehirlerinde de eylemler sürüyor.

Tetvan kentinde binlerce kişi yürüyüş düzenledi. Göstericiler, mevcut hükümetin görevden alınması, yolsuzlukla bağlantılı partilerin feshedilmesi, ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve barışçıl gösteri hakkının korunması taleplerini dile getirdi.

GenZ212 hareketi, Facebook üzerinden yaptığı çağrıda 22 şehirde "milyonluk protesto" düzenleneceğini duyurmuş, destekçilerini "Yıkıma hayır, şiddete hayır, her zamanki gibi barışçıl kalalım" sözleriyle uyarmıştı.

Lidersiz bir yapıya sahip olan hareketin Discord platformundaki üye sayısının 180 bini aştığı bildiriliyor.

Polis şiddetine ilişkin videoya soruşturma

Öte yandan, sosyal medyada yayılan ve 2 polis memurunun bir vatandaşı darbettiğini gösteren görüntüler kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Fas Emniyet Genel Müdürlüğü, videoda yer alan 2 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.