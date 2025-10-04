Fas'ta Gençlerden Yedinci Gün Protestoları

Fas'ta kendilerini "Z Kuşağı" olarak adlandıran gençlerin başlattığı protestolar yedinci gününde devam etti.

Başkent Rabat'ta Parlamento binası önünde toplanan gençler, yaşam koşullarının iyileştirilmesini, sağlık ve eğitim hizmetlerinde reform yapılmasını ve yolsuzlukla mücadele edilmesini talep etti.

Gösterilerde, hafta içinde yaşanan olaylarda hayatını kaybeden üç kişi anıldı.Çok sayıda genç, ölenlerin anısına siyah kıyafet giyerek "Kurbanlar için adalet" çağrısı yaptı.

Eylemlerde, "Özgürlük, onur, sosyal adalet", "Talebimiz nettir, (Başbakan Aziz) Ahnuş anahtarları bıraksın" ve "Halk Ahnuş'un gitmesini istiyor" sloganları öne çıktı.

Protestocular ayrıca, "Kendi çocuklarınızı korudunuz, halkın çocuklarını çıplak bıraktınız" ifadeleriyle hükümete tepki gösterdi.

Ülke genelinde Kazablanka, Tanca, Marakeş, Agadir ve Fes'in de aralarında bulunduğu birçok şehirde aynı protestolar gerçekleştirildi.

Hafta içi yaşanan şiddet olaylarının ardından gösterilerde daha temkinli davranılması, güvenlik güçlerinin ise müdahalede bulunmaması dikkati çekti.

Fas'ın 14 şehrinde her gün gösteri düzenlenmesi çağrısı

Protestoları organize eden "GEN Z 212" hareketi tarafından yapılan açıklamada, gösterilerin barışçıl olacağı belirtilerek, katılımcılardan belirlenen alanlarda kalmaları ve disiplin içinde hareket etmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca protestoların 14 şehirde her akşam 18.00 ila 21.00 saatleri arasında düzenleneceği kaydedildi.

Başbakan Aziz Ahnuş ve hükümetini hedef alan gösteriler sürerken, Fas Halk Hareketi Partisi, hükümeti parlamentoda hesap vermeye çağırdı.