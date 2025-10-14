Haberler

Fas'ta Gen Z 212 Hareketi Barışçıl Protestolar Düzenleyecek

Fas'ta Z Kuşağı protestolarının öncüsü 'Gen Z 212' hareketi, 18 Ekim Cumartesi günü barışçıl gösterilere yeniden başlayacağını duyurdu. Protestolar ekonomik koşullar ve sağlık, eğitim reformu talepleri etrafında şekilleniyor.

Fas'ta son haftalarda düzenlenen Z Kuşağı protestolarının öncüsü kabul edilen "Gen Z 212" hareketi, cumartesi günü barışçıl gösterilere yeniden başlayacağını duyurdu.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, 18 Ekim Cumartesi günü ülkenin birçok şehrinde barışçıl protestolar düzenleneceği bildirildi.

Protestoların sürdürülmesine ve şeklinin genişletilmesine karar verildiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda bazı ürünlerin de boykot edileceği ifade edildi.

Açıklamada, Faslı gençlere ve tüm vatandaşlara, haklı talepleri karşılanana kadar bu hareketi desteklemek için büyük gruplar halinde sokağa inme çağrısı yapıldı.

"Gen Z 212" hareketi, ekonomik koşullar ile eğitim ve sağlık hizmetlerinde reform talepleriyle son haftalarda ülke genelinde protestolar düzenliyor.

Fas'ta yaklaşık 2 hafta boyunca devam eden gösteriler, geçen hafta askıya alınmıştı.

