Fas, Hollanda'yı Penaltılarla Eledi, Son 16 Turunda Rakibi Kanada
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fas, Hollanda'yı normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 3-2 yenerek son 16 turuna yükseldi. Fas, 4 Temmuz'da Kanada ile karşılaşacak.
(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası'nın son 32 tur karşılaşmasında Fas, Hollanda'yı penaltılarla eledi. Fas, son 16 turunda Kanada ile karşılaşacak.
2026 Dünya Kupası, son 32 turunda Hollanda- Fas karşı karşıya geldi. Hollanda'da an 2. dakikada Gakpo takımını öne geçirdi. Fas, 90+1. dakikada Diop golüyle skoru eşitkledi. Mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Uzatma bölümünde gol olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda kazanan 3-2'lik skorla Fas oldu. Hollanda'da Kluivert, Timber ve Summerville penaltı atışından yararlanamadı. Fas'ta ise El Aynaoui ve Hakimi penaltıyı kaçırdı.
Kuzey Afrika ülkesi, son 16 turunda Kanada ile 4 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de NRG Stadyumu'nda karşılaşacak.