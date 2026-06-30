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Fas, Hollanda'yı Penaltılarla Eledi, Son 16 Turunda Rakibi Kanada

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fas, Hollanda'yı normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 3-2 yenerek son 16 turuna yükseldi. Fas, 4 Temmuz'da Kanada ile karşılaşacak.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası'nın son 32 tur karşılaşmasında Fas, Hollanda'yı penaltılarla eledi. Fas, son 16 turunda Kanada ile karşılaşacak.

2026 Dünya Kupası, son 32 turunda Hollanda- Fas karşı karşıya geldi. Hollanda'da an 2. dakikada Gakpo takımını öne geçirdi. Fas, 90+1. dakikada Diop golüyle skoru eşitkledi. Mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Uzatma bölümünde gol olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda kazanan 3-2'lik skorla Fas oldu. Hollanda'da Kluivert, Timber ve Summerville penaltı atışından yararlanamadı. Fas'ta ise El Aynaoui ve Hakimi penaltıyı kaçırdı.

Kuzey Afrika ülkesi, son 16 turunda Kanada ile 4 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de NRG Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: ANKA
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