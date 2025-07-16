Fal Uygulamaları Sahibi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Faladdin' ve 'Binnaz' uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında, fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Taşdelen'in banka hesaplarına ve varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamaların sahibi hakkında, fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamaların sahibi şüpheli Sertaç Taşdelen hakkında soruşturma başlattı.

Şüpheli hakkında MASAK'ın suçtan elde edilen değere ilişkin raporu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının raporu ve bilirkişi raporlarında, Taşdelen'in fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve suç gelirlerini yurt dışına çıkardığı tespiti yer aldı.

Soruşturma kapsamda, Taşdelen'e ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım AŞ şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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