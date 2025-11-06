Haberler

FAA, Hava Trafiğini Yüzde 10 Azaltma Kararı Aldı

ABD Federal Havacılık İdaresi, federal hükümetin tarihindeki en uzun kapanma nedeniyle hava trafiğini 40 noktada yüzde 10 oranında azaltma kararı aldı. Bu durum, personel eksikliği ve uçuş gecikmelerine yol açıyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), cuma gününden itibaren 40 noktada hava trafiğini yüzde 10 oranında azaltacak.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'nin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre bu karar, federal hükümetin kapanmasının ülke tarihindeki en uzun süreli kapanma haline gelmesi nedeniyle alındı.

Federal hükümetin kapanmasından bu yana yaklaşık 13.000 hava trafik kontrolörü ile 50.000 havalimanı güvenlik görevlisi maaş alamadan çalışmak zorunda kaldı.

Giderek artan sayıda çalışanın izne ayrılması, havacılık sektöründe ciddi personel sıkıntısına yol açtı. Bu durum, birçok bölgede uçuş gecikmelerini daha da artırırken havacılık güvenliğine ilişkin endişeleri de tırmandırdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabiri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
