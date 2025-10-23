Ezine'de Balıkçıların Ağına 3 Tonluk Çapa Takıldı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde balıkçılar, Geyikli beldesi açıklarında ağına 3 tonluk bir çapa takıldı. Balıkçılar, çapayı tekneye alıp Geyikli İskelesi'ne getirdi.
Geyikli beldesi açıklarında 'Körfez' adlı gırgır teknesiyle denize açılan balıkçılar ağlarını denize bıraktı. Bir süre sonra balıkçılar ağları tekneye çekmeye başladı. Ağları tekneye çeken balıkçılar yaklaşık 3 tonluk çapayla karşılaştı. Balıkçılar, çapayı tekneye alıp, Geyikli İskelesi'ne getirdi.
