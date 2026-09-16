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Eyüpsultan'da spor salonunda tartıştığı kadın eğitmeni darbettiği öne sürülen zanlı yakalandı

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Eyüpsultan'da spor salonunda çıkan tartışmada kadın spor eğitmenini darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da spor salonunda çıkan tartışmada kadın spor eğitmenini darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül'de Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki bir spor salonunda meydana gelen olaya ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan incelemede, spor salonunda eğitmen olarak çalışan S.Y.'nin (33), işletmenin kiracısı olan G.Ş.'den (50) alt kiralama yoluyla salon içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Olay günü taraflar arasında tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine S.Y.'nin darbedildiği tespit edildi.

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu G.Ş. gözaltına alındı.

Araştırmada, taraflar arasındaki tartışmanın kira zammı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıktığı anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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