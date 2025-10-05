Haberler

Eyüpsultan'da Plastik Üretim İş Yerinde Yangın

Eyüpsultan'da 4 katlı bir iş merkezinin giriş katındaki plastik ürün imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak depo kısmı kullanılmaz hale geldi.

EYÜPSULTAN'da 4 katlı iş merkezinin giriş katındaki plastik ürün imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi'ndeki 4 katlı iş merkezinde çıktı. İş merkezinin giriş katındaki plastik ürün imalatı yapan iş yerinin depo kısmında çıkan yangında dumanları fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında iş yerinin deposu kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

