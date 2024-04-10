Eyüpsultan'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Eyüpsultan'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.
M.T'nin kullandığı minibüs, Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde aynı güzergahta ilerleyen motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosikletteki Salih Y. ile Emirhan D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, sürücü M.T. ile minibüsteki B.T., Ş.T. ve E.T'yi gözaltına aldı.
Sürücü M.T. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan adli işlem başlatıldı.