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Eyüpsultan'da Kent Lokantası Açıldı

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İBB tarafından Eyüpsultan'da kurulan Kent Lokantası, uygun fiyatlı, sağlıklı ve besleyici yemek hizmeti vermeye başladı. Lokantada yalnızca kadın personel çalışacak ve her gün çeşitli yemekler sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Eyüpsultan'da kurulan Kent Lokantası hizmet vermeye başladı.

Karadolap Mahallesi'nde düzenlenen açılışa katılan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kent Lokantaları'nın milletin uygun fiyatla, sağlıklı ve besleyici yemek yiyebilmesini sağladığını söyledi.

Aslan, bu lokantaların örnek bir proje haline geldiğini kaydederek, "Eyüpsultan Kent Lokantası aynı anda 100 misafir ağırlayacak kapasiteye sahip. Kent Lokantası'nda da yalnızca kadın personel istihdam edilecek. Her gün İBB Lojistik Destek Merkezi'nin hijyenik mutfaklarında deneyimli aşçılarla özenle hazırlanan ve dört çeşitten oluşan menü Eyüpsultan Kent Lokantası'nda uygun fiyatla tablet usulü servis edilecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aslan, lokantada ilk servisi vatandaşlara yaptı.

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Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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