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Eyüpsultan Belediyesi'nin 2025 Yılı Bütçesi 8 Milyar 82 Milyon Lira Olarak Onaylandı

Eyüpsultan Belediyesi'nin 2025 Yılı Bütçesi 8 Milyar 82 Milyon Lira Olarak Onaylandı
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Eyüpsultan Belediye Meclisi, 2025 yılı bütçesini 2,3 milyar lira artışla 8 milyar 82 milyon lira olarak onayladı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, bütçedeki borçlar ve kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi.

Eyüpsultan Belediyesinin 2025 yılı bütçesi, bir önceki yıla göre 2,3 milyar lira artışla 8 milyar 82 milyon lira olarak onaylandı.

Eyüpsultan Belediye Meclisi toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Özgür Nemutlu yönetiminde belediye hizmet binasında yapıldı.

Toplantıda Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, 2025-2029 Stratejik Planı ve bütçeyle ilgili sunum yaptı.

Belediyenin borçlarına değinen Özmen, belediye şirketleriyle birlikte müteahhit, mevcut işler, SGK ve vergi borçlarının yaklaşık 4,2 milyar lira olduğunu, yıl sonuna kadar bu borcun 4 milyar 685 milyon liraya çıkmasını beklediklerini söyledi.

Belediyenin 2024 bütçesinin, 920 milyon liralık ek bütçeyle birlikte 5,7 milyar lira olduğunu hatırlatan Özmen, "2025 yılı bütçemiz denk bütçedir ve takriben 8 milyar 82 milyon lira olarak bağlanmıştır. 2025 bütçemizin içinde 2 milyar 892 milyon 867 bin 596 lira sermaye geliri yer almaktadır. Buna benzer şekilde geçmiş yıllar için de taşınmaz satışları sermaye geliri olarak bütçede yer almıştır." ifadelerini kullandı.

Özmen, belediyeye ait bir taşınmazın değeri ve kira gelirini anlatırken oğluyla yaşadığı diyaloğu şöyle aktardı:

"Geçen gün oğluma spor ayakkabı aldım. Çocuk bana, 'Sen artık belediye başkanı oldun, maaşın az.' dedi. Biliyor, vallahi öyle. Gittikçe fukaralaşıyorum. İGDAŞ'a gelmeden önce daha iyiydim. İGDAŞ'a geldikten sonra biraz düştü gelirim. Buraya geldik, kamu hizmeti yapıyoruz. Krampon alacak ama seçerken etikete bakıp bakıp duruyor. Makul bir krampon seçti, 2 bin 800 lira gibi bir şey."

Eyüpsultan'daki 29 bin 432 yapının yüzde 54'ünün 2000 yılı öncesi, yüzde 46'sının ise 2000 yılı sonrası yapıldığı bilgisini veren Özmen, kentsel dönüşüm ve sosyal politikalar gibi alanlarda yürütülen çalışmalara değindi.

"Gelirlerin yüzde 55'i arsa satışı ve merkezi hükümetin aktarımlarından oluşuyor"

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Metin Çırpan da bütçe ve stratejik plan üzerine açıklamalarda bulundu.

Çırpan, "Başkan Özmen sürekli borçtan bahsedince, 'İBB bizde olmasına rağmen benden 5 yıl içinde bir şey beklemeyin.' şeklinde anladık. Geçmiş dönemde borçlar vardı ama hizmetler de vardı. İki yıl koronavirüs pandemi sürecini yaşadık. Bu süreçte geçmiş belediye başkanımız ekonomi noktasında sıkıntı çektiğimizi söylemedi. Vatandaşa hizmette bir aksama yaşanmadı. Gelecekle ilgili projelerin takipçisi olacağız. Eyüpsultanlıların yararına olacak çalışmalara destek vereceğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.

AK Parti Grup Sözcüsü Cengiz Çup ise Özmen'in sürekli borçları anlattığını dile getirdi.

Bütçe gelirlerini değerlendiren Çup, belediye gelirlerinin yüzde 55'inin arsa satışı ve merkezi hükümetin aktarımlarından oluştuğuna işaret etti.

Yapılan oylamada 2025 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel

Eyüpsultan Belediyesi Mithat Bülent Özmen Eyüpsultan Politika Ekonomi Güncel

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