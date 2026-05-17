Haberler

Eyüpspor, Fenerbahçe Deplasmanında Aldığı Puanla Ligde Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in son haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak ligde kalmayı garantiledi. Eyüpspor, 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 geriye düşse de son dakikada bulduğu golle bir puanı kurtardı.

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in son haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak Süper Lig'de kalmayı garantiledi.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 17'nci dakikada Legowski ve 36'ncı dakikada Metehan Altunbaş'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe, ikinci yarıda Fred'in 68'inci dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi. Sarı-lacivertli ekip, Kerem Aktürkoğlu'nun 79 ve 82'nci dakikalarda kaydettiği gollerle 3-2 öne geçti.

Eyüpspor, 87'nci dakikada Talha Ülvan'ın golüyle skora yeniden denge getirdi. Mücadele 3-3 sona ererken, puanını 33'e yükselten Eyüpspor ligde kalmayı garantiledi.

Kaynak: ANKA
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu

Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihi skandal! Hakemler Neymar'ı zorla oyundan çıkardı

Tarihi skandal! Başrolde Neymar var
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile

Demir çubukla buluyor, günde 40 kilo topluyor! Ev, araba ve arsa aldı
Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı

Tatsız son!
Eyüpspor, Fenerbahçe'ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı

Kadıköy'de inanılmaz anlar! 87. dakikada atılan golle ligde kaldılar
Gençlerbirliği, Trabzonspor'u gole boğarak ligde kaldı

Trabzonspor'u gole boğdular!
Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

''O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm''
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda

Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer oluyor