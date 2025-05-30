Everest'e Tırmanan İlk Lübnanlı Kadın Dağcı Fatima Deryan'ın İlham Verici Hikayesi

İlk kez 14 yaşındayken Nepal'e seyahati sırasında uçağın camından gördüğü, dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e tırmanma hayalini yıllar sonra gerçekleştiren Lübnanlı kadın dağcı Fatima Deryan'ın hikayesi, ekstrem sporlarla ilgilenen kadınlar için ilham kaynağı oluyor.

Çocukken uçaktan gördüğü Everest'e tırmanmayı en büyük hedefi haline getiren Lübnanlı kadın dağcı Deryan, bu hayalini yıllar sonra gerçekleştirdi.

Deryan'ın dağcılıktaki yolculuğu, fiziksel zorluklarının yanı sıra cinsiyet temelli ve kişisel engeller etrafında da şekillendi.

Bugüne kadar 25'ten fazla yüksek irtifalı dağa tırmanan Deryan, dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e ulaşan ilk Lübnanlı kadın oldu.

Deryan, onu bu başarısına götüren hikayeyi AA muhabirine anlattı.

Everest'i ilk kez henüz 14 yaşındayken ailesiyle Nepal'e yaptıkları uçak yolculuğu esnasında gördüğünü anlatan Deryan, "Uçaktan indiğimde aileme 'Bir gün geri döneceğim ve o dağı tırmanacağım.' dedim. Kimse beni ciddiye almamıştı." diye konuştu.

Deryan, 10 yıl sonra Everest'in zirvesine tırmanmış bir dağcıyla tanıştığını ve onun hikayesini dinledikten sonra bu hayalini gerçekleştirmenin yollarını aramaya başladığını söyledi.

Avrupa'nın en yüksek dağı olan Rusya'daki Elbrus Dağı'nın zirvesine tırmanmasıyla dağcılığa ilk adımını attığını belirten Deryan, bu spora aşık olduğunu dile getirdi.

"Dağların farkında bile değildim"

Yüksek zirvelerden oldukça uzak bir yerde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde büyüdüğünü anlatan Deryan, "Dağların farkında bile değildim. Bu alanda bir geçmişim yoktu. Her şeyi öğrenmem, seyahat etmem, bilgi edinmem gerekti." dedi.

Deryan, "Ailemi ikna etmek başlı başına zordu ama toplumu değiştirmek daha da zordu." diyerek, bu mücadelenin ona zorluklar karşısında dayanıklılık kazandırdığını vurguladı.

Başarısızlığın da yolculuğun parçası olduğuna inandığını dile getiren Deryan, "Öğrenmeyi asla bırakmıyoruz. İster dağda, ister hayatta olsun, ne yapıyorsak yapalım, denemeyi ve öğrenmeyi sürdürdüğümüz sürece yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

"Her zaman bir şüphe var"

Deryan, ekstrem sporlara adım atan bir kadın olarak başlangıçta tuhaf karşılandığını, "Burada ne işin var? Buraya nasıl geldin?" şeklindeki sorulara maruz kaldığını anlattı.

İnsanların şüpheyle yaklaştığını ve bu nedenle her zaman kendisini kanıtlama zorunluluğunu hissettiğini belirten Deryan, "'Bakın, ben de yapabiliyorum.' diyebilmek için fazladan yük taşımam gerekiyor. Kendini sürekli ispat etmek çok yorucu. Her zaman bir şüphe var. Üstelik bu şüphe sadece içsel değil çevremizdekiler, ailemiz ya da toplum tarafından da onaylanıyor. Bu pozisyonda olmak gerçekten çok zor." diye konuştu.

"Gelecek nesil, diğer kadınlar ve genç kızlar adına sorumluluk hissettim"

"Everest'e tırmandığımda bunu gerçekten kendim için yaptım çünkü bu, 14 yaşındaki kızın hayaliydi." diyen Deryan, zirveye ulaştığında beklemediği bir farkındalık yaşadığını söyledi.

Deryan, "Gelecek nesil için, diğer kadınlar ve genç kızlar için, kendi yollarını çizmeleri, hayallerinin peşinden gitmeleri, engelleri aşarak yapmak istediklerini yapmaları adına devam etme sorumluluğunu taşıdığımı hissettim." dedi.

Güney Kutbu'na 2023'te kayakla ulaşan ilk Lübnanlı kadın olan Deryan, bir sonraki hedefinin Kuzey Kutbu'na varmak olduğunu ifade etti.

Deryan, bir anne olarak artık hayat amacının daha derin olduğunu çünkü kızına kendi hayallerini öncelemesi gerektiğini öğretmek istediğini sözlerine ekledi.