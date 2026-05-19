Haberler

Europol: Devrim Muhafızları ile bağlantılı 14 bin 200'den fazla çevrim içi paylaşım kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Europol, AB'nin terör listesindeki İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı 14 bin 200'den fazla çevrim içi paylaşımı kaldırdığını ve X'teki ana hesabının Avrupa'da askıya alındığını duyurdu.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), Avrupa Birliği (AB) tarafından terör listesine alınan İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile bağlantılı 14 bin 200'den fazla çevrim içi paylaşımın kaldırıldığını, DMO'nun X sosyal medya platformundaki ana hesabının Avrupa'da askıya alındığını duyurdu.

Europol'den yapılan açıklamada, 13 Şubat-28 Nisan arasında ABD, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya dahil 19 ülkeyle beraber DMO'nun çevrim içi varlığını engellemek için harekete geçildiği belirtildi.

Açıklamada, DMO'yla bağlantılı 14 bin 200'den fazla çevrim içi paylaşımın kaldırıldığı, ordunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki ana hesabının Avrupa'da askıya alındığı ve çeşitli platformlardaki başka paylaşımların da kaldırılma aşamasında olduğu kaydedildi.

DMO bağlantılı içeriklerin Arapça, Endonezce, İngilizce, Fransızca, Farsça ve İspanyolca gibi dillerde tespit edildiği aktarılan açıklamada, ordunun dijital ağını genişlettiği ifade edildi.

Açıklamada, geleneksel finansal kontrolleri atlatmak için kripto parayla yapılan işlemlere rastlandığı, DMO'nun internet sitelerini faaliyette tutmak için Rusya ve ABD dahil birçok ülkedeki sunucuları kullandığı bildirildi.

AB, 19 Şubat'ta Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine almıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu

İsrail, filonun tamamını alıkoydu! İçlerinde Hak-İş Başkanı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti

Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı mı? TFF kararını resmen açıkladı

Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında

Meslek lisesinde skandal! Öğrencilerin üzerinden paraları götürmüşler
Televizyonda gördükleri şey karşısında sevinçten deliye döndüler

Televizyonda gördükleri şey karşısında sevinçten deliye döndüler
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de

Trump'tan günler sonra gitti! Putin'e coşkulu karşılama
Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu

Beklenen açıklamayı yaptı!
Acun Ilıcalı'nın rakibine men! Final maçı Middlesbrough ile oynanacak

Tarihi final öncesi men edildiler!
Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza