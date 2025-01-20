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EÜ Rektörü Budak, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

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Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek oy kullandı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Budak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafını seçen Budak, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu" başlıklı karesine oy verdi.

Prof. Dr. Budak, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi???????'nin "Azimle gelen" fotoğrafını seçti.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Budak, AA çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
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