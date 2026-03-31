Haberler

Ankara merkezli 8 ildeki "et fiyatları manipülasyonu" operasyonunda 30 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, haksız kazanç sağladıkları ve bozulmuş etleri piyasaya sürdükleri tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı. Operasyonlar Türkiye genelinde gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, et ve et ürünlerinin fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı ve bozulmuş etleri piyasaya sürdüğü tespit edilen, aralarında denetimleri önceden haber veren kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Genel Suçları Soruşturma Bürosunca, Tarım ve Orman Bakanlığının suç duyurusu, CİMER başvuruları ve sosyal medya paylaşımları üzerine başlatılan incelemelerde, bazı besici gruplarının et fiyatlarını manipüle ederek olağanüstü şekilde yükselttiği tespit edildi.

Ekim 2025'in sonuna kadar istikrarlı seyreden karkas et fiyatlarının, tedarikçi firmalar tarafından "mal yokluğu" veya "kesime hayvan gelmediği" gibi gerekçelerle suni olarak artırıldığı ve arzın fiilen durdurulduğu, ayrıca hastalıklı hayvanların kesilerek bozulmuş etlerin piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Soruşturma kapsamında et tedarikçisi firmaların yöneticisi 28 kişi ile bakanlık denetimlerini önceden sızdırdığı belirlenen 5 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 30'u gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında örgütsel faaliyetler kapsamında "nitelikli dolandırıcılık", "fiyatları etkileme", "mal ve hizmet satımından kaçınma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçlarında yürütülen soruşturmada, firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

