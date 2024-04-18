Üye Girişi
Haberler

Et fiyatlarına yüzde 20-25 arasında zam yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Et ve Süt Kurumu (ESK), et fiyatlarına yüzde 20-25 arasında zam yaptı. Yapılan zam sonrası kıymanın kilogramı 229 TL'den 279 TL'ye; kuşbaşının kilogramı ise 259 TL'den 319 TL'ye yükseldi.

(ANKARA) Et ve Süt Kurumu (ESK), et fiyatlarına yüzde 20-25 arasında zam yaptı. Yapılan zam sonrası kıymanın kilogramı 229 TL'den 279 TL'ye; kuşbaşının kilogramı ise 259 TL'den 319 TL'ye yükseldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ESK, bugün itibarıyla et fiyatlarına yüzde 20-25 arasında zam yaptı. ANKA'nın edindiği bilgiye göre; kıymaya yüzde 21 zam yapıldı. Zamla birlikte kıymanın kilogramı 229 TL'den 279 TL'ye yükseldi. Kuşbaşının kilogramı ise yüzde 23 zamla 259 TL'den 319 TL'ye çıkarıldı.

Fiyat zamlarının internet sitesinde yer almadığı fakat mağazalarda güncel fiyatla satıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Et ve Süt Kurumu Zam Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yozgat'ta deprem mi oldu 18 Nisan Perşembe? Sivas deprem nerede oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Sivas'ta deprem mi oldu 18 Nisan Perşembe? SON DAKİKA Sivas deprem nerede oldu? Hudutsuz Sevda 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Nisan Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sakla Beni 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Sakla Beni yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Tokat'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Nisan bugün Tokat'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İnci Taneleri 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kül Masalı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 28. Bölüm FOX TV CANLI izle!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title