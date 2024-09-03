ESTÜ'de kadın akademisyenler ve idari personel boks teknikleri öğreniyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) bünyesindeki kadın akademisyenler ve idari personel, üniversite yönetimince düzenlenen kursta öğrencilerle boks tekniklerini öğreniyor.

ESTÜ Kampüs Rekreasyon Ofisi, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin talebi doğrultusunda 20 kişinin katılımıyla geçen yıl kasım ayında ESTÜ Spor Salonunda Kadın Savunma Sanatları Kursu'nu başlattı.

Boks antrenörü Ramazan Taşkale eğitmenliğinde kadın akademisyenler, idari personel ve öğrencilerin gerek meslek ve okul yaşantılarında gerekse özel hayatlarında şiddet, gasp, kapkaç gibi olaylara karşı kendilerini korumaları amaçlanan kurs, haftada 1,5 saatten 3 aylık dönemlerde veriliyor.

Katılımcıların boksa dair temel teknikleri uygulamalı öğrendiği, spor yapmak için de tercih edilen kursa 60'ı akademik ve idari personel, 42'si öğrenci olmak üzere 102 kadın katıldı.

Kampüs Rekreasyonu Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Türkan Nihan Sabırlı, AA muhabirine, kadınların savunma sanatını öğrenmesinin çok önemli olduğunu, üniversite yönetiminin düzenlediği kurs sayesinde katılımcıların boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdiğini söyledi.

Kursta bir arada olmanın akademik başarıyı da olumlu etkilediğini anlatan Sabırlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrenciler, hocalar, idari personel bir araya geldiği andan itibaren o enerjiyle birbirlerini daha iyi anlıyorlar. Öğrencilerin hocalarıyla olabilmesi onlara büyük mutluluk veriyor. Rekreasyonun temel amacı olan 'boş zamanlarda iyi vakit geçirebilmek' adına birlikte bir şeyler yaptıklarında hem kurum kültürü adına hem de aidiyet olarak bizim için verimli oluyor. Hocalarımızdan ve öğrencilerimizden kış aylarında da devam etmesi yönünde yoğun bir istek var. Bununla alakalı duyurularımızı yaparak herkesi haberdar edeceğiz. Sadece savunma sanatları değil diğer alanlarda da kurslarımız devam edecek."

Sabırlı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı hizmet veren Kampüs Rekreasyonu Ofisi'nin bu tür etkinlikleri organize etmekle görevli olduğunu dile getirdi.

"Olimpiyat dereceleri kadınlara ilham verdi"

Antrenör Taşkale de katılımcıların iyi bir gelişme kaydettiklerini, antrenmanlar sayesinde kadınların kendilerini olası tehlikelere karşı savunabileceklerini vurguladı.

Sanılanın aksine boksun ağır bir spor olmadığını söyleyen Taşkale, şunları kaydetti:

"Özellikle olimpiyatlarda sporcularımızın kazandığı dereceler, kadınlara boks öğrenmeleri için ilham verdi. Katılımcıların amacı yüksek fiziksel aktiviteden ziyade spor becerilerini geliştirmek. Antrenman tempomuz pek ağır değil, genellikle hafif antrenmanlar yapıyoruz. Boksun temel tekniğini öğrenebilmek adına adımlama hareketiyle başlıyoruz. Ardından direkt vuruşlar, aparkatlar, kroşe ve savunma anlamında eskiv (dizlerin ve belin kullanılmasıyla rakibin attığı yumruğu boşa çıkarma) hareketlerini öğreniyorlar. Kendilerini savunabilmeleri için savunma hareketlerine ağırlık veriyoruz. Antrenmanlarda fiziksel aktiviteyi ön plana koyuyoruz."

ESTÜ Makine Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi İrem Konar da kursa katıldığı günden bu yana birçok teknik öğrendiğini belirtti.

Hocalarıyla aktivite yapmanın kendisini akademik olarak da geliştirdiğini anlatan Konar, şöyle konuştu:

"Hocalarımızın tez çalışmaları, öğrencilerin ödevleri ve projeleri nedeniyle genellikle yorucu bir tempomuz var. Burada dönem içinde oluşan kaygı ve stresimizi atma fırsatı buluyoruz. Öncelikle düzenli spor yapmayı öğreniyoruz. Örneğin uzun süre koşamayan birisiydim ancak burada koşu süremi uzattım. Üniversitemizin böyle bir etkinlik yapması çok kıymetli, bizi farklı bir şekilde okula bağlıyor. Bu sayede yaz aylarımı eğlenceli ve verimli geçirdiğimi düşünüyorum."