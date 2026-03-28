Espiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Halil Güç seçildi
Espiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Olağan Genel Kurulunda Halil Güç, mevcut başkan Salih Yanık'ın aday olmadığı seçimde 5 aday arasında en fazla oyu alarak başkan seçildi.
Mevcut başkan Salih Yanık'ın aday olmadığı Olağan Genel Kurul, ilçedeki bir salonda gerçekleştirildi.
5 adayın yarıştığı genel kurulda, oyların çoğunu alan Halil Güç, odanın yeni başkanı oldu.
Genel kurula, Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Kara da katıldı.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık