Haberler

Eskişehir Valisi Esnafı Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Esnafı Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kentte faaliyet gösteren bazı esnafa ziyarette bulundu.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kentte faaliyet gösteren bazı esnafa ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren iş yerlerini gezen Vali Yılmaz, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Bu sırada vatandaşlarla da bir araya gelen Yılmaz, talep ve görüşlerini dinledi.

Ziyaretlerde Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EESOB) Başkanı Adnan Karamanlı da hazır bulundu.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek

Terörsüz Türkiye teklifinin ardından Erdoğan'dan sürpriz görüşme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'den Icardi'nin formasına ret! Sebebini yönetime anlattı

"Icardi'nin formasını sen giy" dediler bir saniye düşünmeden yanıtladı
Akaryakıt istasyonlarında büyük vurgun! Hileli pompalar tek tek ortaya çıktı

Pompadaki gizli oyun ortaya çıktı! Denetimde tek tek yakalandılar
Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu

Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu
Dev zincir marketin satışına şartlı onay! 48 mağaza kapatılacak

Tarihi karar! Dev market zincirinin onlarca mağazası kapatılıyor
Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum

Başkanın sevgilisine attığı bel altı mesajları karısı savundu
Galatasaray'dan transferde dev hamle! Yeni yıldız hayırlı olsun

Eleştirileri kökünden kesecek! Yeni yıldız hayırlı olsun
Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!