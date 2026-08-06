Eskişehir Valisi Esnafı Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kentte faaliyet gösteren bazı esnafa ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren iş yerlerini gezen Vali Yılmaz, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Bu sırada vatandaşlarla da bir araya gelen Yılmaz, talep ve görüşlerini dinledi.

Ziyaretlerde Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EESOB) Başkanı Adnan Karamanlı da hazır bulundu.

Kaynak: AA