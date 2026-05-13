Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Vali Erdinç Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çiftçilerin ülke kalkınmasının temel taşı olduğunu vurguladı ve Eskişehir'in tarımsal üretim potansiyeline dikkat çekti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, çiftçilerin ülke kalkınmasının temel taşı olduğunu belirtti.

Eskişehir'in geniş ve verimli ovalarıyla İç Anadolu Bölgesi'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, buğdaydan şeker pancarına, sebzeden ayçiçeğine kadar yetiştirilen her ürünün çiftçilerin azim ve sabrının göstergesi olduğunu ifade etti.

Kentte modern tarım tekniklerini kullanan üreticilerin Türkiye'nin gıda arz güvenliğine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Tohumu toprakla buluşturup onu bir gıdaya dönüştüren çiftçilerimiz, sadece gıda üretmemekte, aynı zamanda milli ekonomimizin bağımsızlığını da güçlendirmektedir."

Vali Yılmaz, Valilik olarak tarımsal desteklemelerden sulama projelerine, teknik eğitimlerden kırsal kalkınma çalışmalarına kadar her alanda üreticilerin yanında olduklarını belirterek, çiftçilerin emeğinin karşılığını almasının kırsalda refahın artması açısından önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
