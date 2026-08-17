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Eskişehir Valisi Yılmaz'dan İki Eylül Caddesi Esnafına Ziyaret

Eskişehir Valisi Yılmaz'dan İki Eylül Caddesi Esnafına Ziyaret
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, İki Eylül Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, iş yerlerinin durumu ve sorunlar hakkında bilgi alıp talep ve önerileri dinledi. Esnafın kente katkısına vurgu yapan Yılmaz, 'Esnafımızın her zaman yanındayız' dedi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, İki Eylül Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, iş yerlerinin durumu ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi alarak talep ve önerileri dinledi.

Esnafın kentin ekonomisine ve sosyal hayatına önemli katkılar sunduğunu belirten Yılmaz, "Esnafımızın her zaman yanındayız. Hemşehrilerimizle birlikte Eskişehir'imiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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