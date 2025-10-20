Haberler

Eskişehir Ticaret Odası, Sigorta Sektörünün Sorunlarını Masaya Yatırdı

Eskişehir Ticaret Odası, Sigorta Sektörünün Sorunlarını Masaya Yatırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, sigorta sektörüyle ilgili toplantıda, artan maliyetler ve düşen kar oranlarına dikkat çekti. Acentelerin zorluklara rağmen hizmetlerini sürdüreceğini vurgulayan Güler, sektördeki sorunların çözümü için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, sigorta sektöründe faaliyet gösteren üyelerle bir araya geldi.

Güler, toplantıda yaptığı konuşmada sigortanın hem iş yaşamında hem de gündelik hayatta risklerin teminat altına alınmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Sektörde artan maliyetler ve düşen kar oranlarına dikkati çeken Güler, şöyle devam etti:

"Sigorta poliçe ücretleri artsa da bu artış acentelere aynı oranda yansımıyor. Acentelerimiz tüm zorluklara rağmen faaliyetlerini sürdürmek için çaba gösteriyor. Biz de ilgili meslek komitesi başta olmak üzere tüm organlarımızla sektörün sorunlarının çözümü için sorumluluk almaya devam edeceğiz."

ETO'nun 41 meslek komitesinin tüccar ve sanayicinin taleplerini çözmek için çalıştığını hatırlatan Güler, "Eskişehir Ticaret Odası olarak üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve sigorta sektöründeki meslek komitesi üyeleriyle oda üyesi sigorta acentelerinin temsilcileri yer aldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, Koç Holding hisseleri çakıldı

Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, piyasalarda deprem yaşandı
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Ünlü isim maskesiyle tanınmaz hale geldi! Yüzünü neden sakladığı merak konusu oldu

Davete böyle katıldı, kimse tanıyamadı
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, Koç Holding hisseleri çakıldı

Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, piyasalarda deprem yaşandı
Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı

Art arda yaşanan 3 olay milyonların gözünü bu ilçeye çevirdi
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
6-0'lık maçı yönetmişti! İşte Galatasaray-Bodø/Glimt karşılaşmasının hakemi

İşte Galatasaray-Bodø/Glimt karşılaşmasının hakemi
KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum basını sevince boğdu

KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum'u sevince boğdu
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.