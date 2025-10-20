Eskişehir Ticaret Odası, Sigorta Sektörünün Sorunlarını Masaya Yatırdı

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, sigorta sektöründe faaliyet gösteren üyelerle bir araya geldi.

Güler, toplantıda yaptığı konuşmada sigortanın hem iş yaşamında hem de gündelik hayatta risklerin teminat altına alınmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Sektörde artan maliyetler ve düşen kar oranlarına dikkati çeken Güler, şöyle devam etti:

"Sigorta poliçe ücretleri artsa da bu artış acentelere aynı oranda yansımıyor. Acentelerimiz tüm zorluklara rağmen faaliyetlerini sürdürmek için çaba gösteriyor. Biz de ilgili meslek komitesi başta olmak üzere tüm organlarımızla sektörün sorunlarının çözümü için sorumluluk almaya devam edeceğiz."

ETO'nun 41 meslek komitesinin tüccar ve sanayicinin taleplerini çözmek için çalıştığını hatırlatan Güler, "Eskişehir Ticaret Odası olarak üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve sigorta sektöründeki meslek komitesi üyeleriyle oda üyesi sigorta acentelerinin temsilcileri yer aldı.