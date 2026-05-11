Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 33 ilde yasa dışı bahis suçlamasıyla 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin toplamda 8,7 milyar lira gelir elde ettiği belirlendi.

Eskişehir merkezli olarak 33 ilde yasa dışı bahse yönelik hakkında gözaltı kararı verilen 135 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının desteğiyle Eskişehir merkezli 33 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması" suçları kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin söz konusu suçlardan 8,7 milyar lira gelir elde ettikleri, bunun 1,2 milyar liralık işlem hacminin 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştiği belirlendi.

Operasyonda çok sayıda dijital materyale ve banka kartlarına el konuldu.

Şüpheliler hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
