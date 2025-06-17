Eskişehir’e 25 Yeni Spor Tesisi ve Atlı Okçuluk Merkezi Protokolü İmzalandı

Ak Parti Eskişehir Milletvekili ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Nebi Hatipoğlu'nun kente yapılacak 25 spor tesisi ile atlı okçuluk merkezinin protokol imza törenine katıldığı bildirildi.

Hatipoğlu'nun İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Kalın'ın katılımıyla şehre değer katacak önemli bir protokolün imzalandığı belirtildi.

Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerindeki okulların bahçelerine kazandırılacak 13 halı saha, 12 voleybol ve basketbol sahası olmak üzere toplam 25 spor tesisinin, yalnızca öğrencilere değil aynı zamanda mahallelerdeki gençlere ve spor kulüplerine hizmet edeceği kaydedildi.

Tepebaşı ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde kurulacak Atlı Okçuluk Merkezi kapsamında atlı okçuluk ve cirit branşlarına yönelik 36 at kapasiteli modern at ahırlarının da inşa edileceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yatırımlar, gençliğimizi sporla buluşturacak, mahallelerimizi canlandıracak ve geleneksel sporlarımızı yaşatacak nitelikte önemli adımlardır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda spor altyapısını güçlendirmeye, gençlerimize yatırım yapmaya kararlılıkla devam ediyoruz."