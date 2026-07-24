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Eskişehir'de 55 firmaya 158 bin lira ceza

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Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 55 firmada 2 bin 460 ürün incelendi, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 158 bin 920 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 55 firmada 2 bin 460 ürün incelendi, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 158 bin 920 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelince il merkezi ve ilçelerde denetimler gerçekleştirildi.

Fiyat etiketi, kasa ve raf fiyatı uyumsuzluğu gibi konularda 55 firmada 2 bin 460 ürün denetlenirken, haksız fiyat artışı kapsamında ise 23 firmada 115 ürün incelendi.

Yapılan denetimlerde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle işletmelere toplam 158 bin 920 lira idari para cezası uygulandı.

Haksız fiyat artışı kapsamında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin tespitler değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

Kaynak: AA
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