Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonu; 10 tutuklama
Eskişehir'de sosyal medya reklamlarıyla sahte yatırım uygulamaları ve kazanç belgeleri göstererek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.
10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir'de sanal medyaya verdikleri reklamlardan sahte yatırım uygulamaları ve kazanç belgesi gösterip dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk ediler 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı