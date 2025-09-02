Eskişehir'de Sahte Para Operasyonu: Bir Gözaltı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin temin ettiği sahte Amerikan dolarlarını Eskişehir'de piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce yürütülen çalışmada, şüphelinin kullandığı araç, Yukarı Söğütönü Mahallesi'nde durduruldu.

Şüphelinin üzerinde ve araçta arama yapan jandarma ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan her biri farklı seri numaralı sahte 100 dolarlık 207 banknot ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "parada sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.