Eskişehir'de Sahte Arsa Satışı Operasyonu: 7 Gözaltı

Eskişehir'de Sahte Arsa Satışı Operasyonu: 7 Gözaltı
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Eskişehir'de dublör kullanarak sahte belgelerle başkasına ait arsaları sattıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdurları toplamda 10 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.

Eskişehir'de, dublör kullanarak çıkardıkları sahte belgelerle başkasına ait arsaları sattıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, bazı kişilerin arsa sahipleri adına sahte kimlik oluşturduktan sonra dublör vasıtasıyla bankalardan sahte hesaplar açtıkları belirlendi.

Sahte kimlik kullanan dublörün mağdurlarla buluşarak arsayı satmaya çalıştığı ortaya çıkan bu kişilerin, tapu müdürlüğünde işlemler devam ederken para alışverişini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Mağdurları bu şekilde 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen 7 şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Soruşturmada ayrıca 2 şüphelinin de başka dosya kapsamında halen tutuklu olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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