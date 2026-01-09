Eskişehir'de duvarın araçların üzerine devrildiği anlar kamerada

ESKİŞEHİR'de dün kuvvetli rüzgarın etkisiyle metruk binanın duvarının, otoparktaki 6 aracın üzerine devrildiği anlara dair, araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kent genelinde dün etkili olan kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta rüzgar nedeniyle metruk binanın duvarı, bitişiğindeki özel bir açık otoparkına devrildi. Tuğla ve taş parçaları, park halindeki araçların üzerine düştü. 6 aracın hasar gördüğü ve 2 otomobilin de kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Duvarın devrildiği anlar ise park halindeki başka bir aracın ön cam güvenlik kamerasına yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde duvarın kuvvetli rüzgarın etkisiyle ve gürültüyle araçların üzerine devrildiği yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.