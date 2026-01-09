Haberler

Eskişehir'de duvarın araçların üzerine devrildiği anlar kamerada

Eskişehir'de duvarın araçların üzerine devrildiği anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de etkili olan kuvvetli rüzgar, metruk bir binanın duvarını otoparktaki araçların üzerine devirdi. Olayda 6 araç hasar gördü, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. Duvarın devrilişi anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ESKİŞEHİR'de dün kuvvetli rüzgarın etkisiyle metruk binanın duvarının, otoparktaki 6 aracın üzerine devrildiği anlara dair, araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kent genelinde dün etkili olan kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta rüzgar nedeniyle metruk binanın duvarı, bitişiğindeki özel bir açık otoparkına devrildi. Tuğla ve taş parçaları, park halindeki araçların üzerine düştü. 6 aracın hasar gördüğü ve 2 otomobilin de kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Duvarın devrildiği anlar ise park halindeki başka bir aracın ön cam güvenlik kamerasına yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde duvarın kuvvetli rüzgarın etkisiyle ve gürültüyle araçların üzerine devrildiği yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış

İlk kez görüntülendi! Resmen şehrin altını oymuşlar
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor

Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlatıyor