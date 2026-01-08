Haberler

Eskişehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi


Eskişehir'de sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar, ağaçların devrilmesine ve bariyerlerin eğilmesine neden oldu. Yayalar yürümekte zorlanırken, esnaf malzemelerini korumak için iş yerlerinin önünden taşıdı.

Eskişehir'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah etkisini göstermeye başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle kentin çeşitli noktalarında bazı ağaçlar devrildi.

Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü-1 Caddesi'ndeki boş bir arazinin etrafını çeviren bariyerler, fırtınanın etkisiyle eğildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayaların yürümekte zorlandığı görüldü.

Esnaf, iş yerlerinin önündeki malzemeleri rüzgardan etkilenmemesi için taşıdı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
